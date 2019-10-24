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الدفاع التركية: إصابة 5 جنود أتراك في هجوم للمسلحين الأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا

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الدفاع التركية: إصابة 5 جنود أتراك في هجوم للمسلحين الأكراد بمنطقة رأس العين شمال سوريا
Reuters STOYAN NENOV
مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن إصابة 5 من جنودها في هجوم شنه مسلحون في منطقة رأس العين شمالي سوريا، واتهمت مسلحين أكراد بتنفيذه.

وكانت تركيا والولايات المتحدة، المتحالفة مع المقاتلين الأكراد في الحرب على "داعش"، توصلتا الأسبوع الماضي، وعقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى اتفاق حول نظام وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

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ونص الاتفاق على تعليق كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية، للانسحاب من منطقة بعمق نحو 30 كيلومترا نحو الجنوب.

المصدر: الدفاع التركية

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