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ستولتنبرغ: الناتو لا يعتزم تنفيذ عملية حفظ سلام في سوريا

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ستولتنبرغ: الناتو لا يعتزم تنفيذ عملية حفظ سلام في سوريا
Reuters FRANCOIS LENOIR
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن الحلف لا يعتزم تنفيذ عملية حفظ سلام في سوريا، مشيرا إلى أن هذه مهمة الأمم المتحدة.

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وقال ستولتنبرغ إن اقتراح ألمانيا لإقامة منطقة أمنية خاضعة لسيطرة دولية في سوريا، يمكن أن يكون جزءا من حل أكبر، لكن هذه المهمة هي مهمة مفوضة من الأمم المتحدة، وليست مهمة حلف شمال الأطلسي.

وأعرب عن اعتقاده بأنه "من الإيجابي أن يكون لدى حلفاء الناتو، ألمانيا في هذه الحالة، مقترحات وأفكار حول كيفية المضي قدما وتهيئة الظروف لحل سياسي دائم في سوريا".

وأكد أنه "لم تكن هناك دعوة لإرسال بعثة من حلف شمال الأطلسي إلى شمال شرقي سوريا، وبالتالي فإن الاقتراح المقدم من وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور، يدل على أن هناك حاجة لقرار من الأمم المتحدة".

وكان ستولتنبرغ قال أمس الأربعاء، "إنه من المبكر جدا الحكم على نتائج الاتفاق التركي- الروسي بخصوص سوريا، فيما أكد بالمقابل، أنه يعول على اتفاق تركيا- أمريكا لوقف إطلاق النار في سوريا، معتبرا أنه أساس التوصل لحل سياسي للصراع".

المصدر: "سبوتنيك" 

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