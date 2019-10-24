يعرف عن الرئيس فلاديمير بوتين لجوؤه في بعض الأحيان لأسلوب الدعابة والمزاح، خلال لقاءاته ومحادثاته مع نظرائه، ومع البسطاء من عامة الناس.

فخلال الجلسة العامة لقمة "روسيا –إفريقيا"، مازح الرئيس بوتين القائم بأعمال رئيس جمهورية موريشيوس باراما سيفيوم بلاي فيابووري، مستفسرا منه عن المركز الذي تشغله روسيا في تصنيف Doing Business وقال: "أنتم تتصرفون باستكبار - لقد صعدتم من المركز الثامن والعشرين إلى الثالث عشر في تصنيف Doing Business، أما روسيا فمن المركز 31 إلى 28 فقط... لقد شغلنا مكانكم في التصنيف".

إقرأ المزيد

وأضاف بوتين، بجد: "لكن بجدية، نحن بالطبع، نهنئكم على ذلك، وعلى نجاحاتكم بشكل عام".

وتقدمت روسيا إلى المركز 28 في تصنيف Doing Business-2020 للبنك الدولي وشركة IFC، على خلفية الابتكارات في مجالات إمداد الكهرباء للمشاريع والمنشآت، والميزات الضريبية وحماية حقوق المستثمرين.

ويعكس التصنيف المذكور، المعايير التنظيمية التي تعزز أو تعرقل تطور البزنس، طوال كل دورة نشاط الشركات، بما في ذلك فترة تأسيسها، وممارستها نشاطها وتجارتها الخارجية، ودفع الضرائب، وما إلى ذلك من إجراءات.

المصدر: نوفوستي