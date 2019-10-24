قال مامان سيديكو صمبو، أمين عام مجموعة الساحل الإفريقي، إن رؤساء دول الساحل الإفريقي سيتطرقون في لقائهم مع الرئيس فلاديمير بوتين، إلى إمكانية نشر مستشارين عسكريين روس في المنطقة.

وأضاف في حديث لوكالة " سبوتنيك" على هامش القمة الروسية – الإفريقية، ردا على سؤال حول نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها روسيا للشعوب الإفريقية: "يجب أن نعطي صانعي القرار الفرصة لمناقشة كل شيء فيما بينهم. يحضر القمة الروسية - الإفريقية، جميع رؤساء الدول الخمس (مجموعة الساحل الإفريقي الخمس)، أنا متأكد من أنهم سيناقشون مع الرئيس بوتين، إمكانية إرسال مستشارين عسكريين روس إلى المنطقة.

وتستضيف مدينة سوتشي، يومي 23- 24 أكتوبر الجاري، قمة روسيا - إفريقيا، التي وجهت الدعوة لحضورها، لقادة جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

ويترأس القمة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي.

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وتأسست مجموعة دول الساحل، التي تضم مالي، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، المعروفة اختصارا بـ "جي5 " في عام 2014، بهدف مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، وتحسين التعاون بينها وبين منظمات الأمم المتحدة لإخراج المنطقة من مجال الفقر والجهل والجوع، والتنسيق للتصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والمخدرات.

المصدر: سبوتنيك