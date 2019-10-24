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واشنطن تمنع منح تأشيرة دخول لوزير الاقتصاد الإيراني

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واشنطن تمنع منح تأشيرة دخول لوزير الاقتصاد الإيراني
Reuters AS/SN/WY/
علما إيران والولايات المتحدة
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وجه وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دجبسند، رسالة احتجاج لرئيس البنك الدولي، بعد امتناع الولايات المتحدة عن إصدار تأشيرة دخول له للمشاركة في المؤتمر السنوي للبنك.

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ووصف دجبسند الإجراء الأمريكي "بغير المسبوق والمعادي والتعسفي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أكد في وقت سابق، أنه لا يحق للولايات المتحدة تأخير أو منع إصدار تأشيرات الدخول للمسؤولين الإيرانيين الراغبين في المشاركة في فعاليات دولية على الأراضي الأمريكية.

يذكر أن واشنطن امتنعت الشهر المنصرم عن إصدار تأشيرات دخول أمريكية لمساعدي الرئيس الإيراني وفريق إعلامي كان من المفترض أن يرافق روحاني إلى نيويورك، حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: RT + وكالات

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