وفد أمريكي رفيع يزور غرينلاند رغم فشل خطط ترامب لاقتنائها

بعد أشهر من إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن رغبته في اقتناء غرينلاند التابعة للدنمارك، زار وفد أمريكي رفيع المستوى أمس الأربعاء أكبر جزيرة في العالم.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الوفد برئاسة مستشار الوزارة أولريخ بريخبوهل ضم أيضا مسؤولين من مجلس الأمن القومي الأمريكي والبنتاغون، موضحا أن الوفد زار الدنمارك بهدف بحث "مجالات التعاون الحالي والمستقبلي" بين الدولتين.

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وذكر المتحدث، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الوفد عقد في غرينلاند اجتماعا مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وقيادات مدنية، حضره على وجه الخصوص وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود.

وتأتي الزيارة على خلفية الجدل الواسع الذي اندلع في أغسطس الماضي، عندما أكد الرئيس ترامب رغبته في اقتناء غرينلاند من الدنمارك، ثم ألغى زيارته المقررة إلى هذا البلد ردا على رفض كوبنهاغن القاطع لهذه الخطط.

وترى الولايات المتحدة موقعا مهما لمصالح أمنها القومي في الجزيرة التي تقع فيها أقصى قاعدة عسكرية أمريكية شمالا.

المصدر: وول ستريت جورنال