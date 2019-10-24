السيسي يكشف عن خطة مصرية طموحة تحقق آمال إفريقيا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته بالجلسة العامة الأولى لقمة "روسيا – إفريقيا"، إن مصر تملك خطة طموحة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية.

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وأضاف السيسي، أن الدول الإفريقية تعمل على حوكمة شركاتها لزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن التعاون الروسي الإفريقي متواصل منذ منتصف القرن الماضي.

وأعرب عن أمله في أن ترسي القمة أفق التعاون بين دول القارة وروسيا، كذلك عن امتنانه وتقديره للرئيس الروسي والشعب الروسي على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للقمة بمدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

وكشف السيسي، عن نية مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة" في ديسمبر المقبل، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر وشركاء التنمية في مدينة أسوان المصرية.

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وقال، إن منتدى أسوان سيوفر منصة دائمة للحوار والتفاعل بين القادة وصانعي القرار والخبراء من جميع دول القارة الإفريقية وخارجها ودعا الرئيس الروسي ورؤساء الدول الإفريقية للمشاركة في أعمال المنتدى والإسهام في مناقشاتها.

وانطلقت أمس في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا -إفريقيا" برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إفريقية.

ويهدف هذا الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، حيث تعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع دول القارة السمراء.

المصدر: وكالات