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روسيا وجنوب إفريقيا تخططان لصناعات عسكرية مشتركة

أخبار العالم

روسيا وجنوب إفريقيا تخططان لصناعات عسكرية مشتركة
Reuters Alexander Demianchuk
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أعلن رئيس مكتب التعاون التقني العسكري الروسي دميتري شوغايف، أن روسيا وجمهورية جنوب إفريقيا، تعتزمان إطلاق مشاريع مشتركة في مجال صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال شوغايف: "لدينا مشاريع واعدة في مجال الإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات العسكرية ستكون موجهة لسد احتياجات القوات المسلحة لبدلينا وتلبية متطلبات الدول الأخرى".

وأكد شوغايف أن جمهورية جنوب إفريقيا تملك أكثر المجمعات تطورا في مجال الصناعة العسكرية في إفريقيا، مشيرا إلى روسيا مهتمة بالتعاون مع هذا البلد خاصة وأن علاقات التعاون بين روسيا وجنوب إفريقيا جيدة، بالإضافة إلى أن البلدين عضوان في "بريكس".

وذكر شوغايف في وقت سابق أن قيمة الحجوز على الأسلحة الروسية للدول الإفريقية بلغت 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم صادرات الأسلحة الروسية إلى الدول الإفريقية جنوب الصحراء يقدر بنحو ملياري دولار.

المصدر: إنترفكاس

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