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عقوبات واشنطن تجبر كوبا على تقليص قائمة رحلاتها الجوية

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عقوبات واشنطن تجبر كوبا على تقليص قائمة رحلاتها الجوية
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أعلنت الخطوط الجوية الكوبية "كوبانا" أن العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على هافانا ومنعت بموجبها شركات الطيران الكوبية من استئجار الطائرات، دفعتها لإلغاء قسم من رحلاتها.

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وقال أرسينيو أروشا نائب مدير الشركة إنه "نتيجة لآخر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد كوبا" فإن "كوبانا دي آفياسيون" ستتوقف عن تسيير الرحلات إلى مكسيكو سيتي وكانكون (المكسيك) وسانتو دومينغو (جمهورية الدومينيكان) وكاراكاس (فنزويلا) وبورت أو برنس (هايتي) وإقليمي مارتينيك وغوادلوب الفرنسيين".

وبالإضافة إلى هذه الوجهات الدولية فإن الشركة ستلغي أيضا رحلات داخلية إلى مقاطعتي هولغوين وسانتياغو دي كوبا في شرق الجزيرة.

ولفت أروشا إلى أن الشركة اضطرت إلى هذا الإجراء بعدما "أبلغت بفسخ عقدين لاستئجار طائرات من شركات أجنبية".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت الجمعة الفائت فرض قيود على تأجير الطائرات لشركات حكومية كوبية.

المصدر: "أ ف ب"

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