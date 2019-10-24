الصين تنفي نيتها عزل رئيسة هونغ كونغ

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن التقرير الذي نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" عن نبأ تعيين رئيس تنفيذي جديد لهونغ كونغ محل الرئيسة الحالية كاري لام، ما هو إلا شائعة سياسية لغرض ما.

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جاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون ينغ خلال إفادة صحفية يومية في بكين.

وكانت "فايننشال تايمز" قد ذكرت أن الصين تضع خطة كي يحل رئيس تنفيذي "مؤقت" محل لام، ونسبت أنباء ذلك لـ"مصادر مطلعة على المناقشات بهذا الصدد".

من جهة أخرى سحب المجلس التشريعي في هونغ كونغ يوم الأربعاء رسميا قانونا مقترحا كان سيسمح بتسليم المتهمين في قضايا جنائية لبر الصين الرئيسي، وذلك في خطوة تلبي مطلبا من خمسة مطالب للمحتجين.

المصدر: "رويترز"