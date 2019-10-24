أكار: أنقرة وواشنطن ستتغلبان على خلافاتهما بصدد "إف-35"

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عن ثقته بإمكانية التغلب على الخلافات مع الولايات المتحدة حول مشروع مقاتلات "إف-35" ودور تركيا فيه.

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وأكد أن أنقرة لا تزال في قلب حلف شمال الأطلسي رغم الانتقادات الموجهة من أعضاء الحلف لتوغلها في شمال سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أقصت الجيش التركي عن المشاركة في تصنيع وإنتاج مقاتلات "إف-35" وحظرت بيعها لأنقرة عقابا لها على شرائها صواريخ "إس 400" الروسية.

المصدر: "رويترز"