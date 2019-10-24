موسكو تدعو واشنطن لتدمير ترسانتها الكيميائية

دعا نائب المندوب الروسي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أندريه بيلوأوسوف الولايات المتحدة، إلى أن تحذو حذو روسيا وتتخلص من بقايا ترسانتها الكيميائية.

وذكر الموقع الإلكتروني للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن روسيا دمرت سنة 2017 كل ترسانتها الكيميائية المقدرة بـ40 ألف طن.

ودعا بيلوأوسوف الولايات المتحدة إلى الحذو حذو روسيا بأسرع وقت وتدمير ما تبقّى بحوزتها من مواد سامة، مشيرا إلى أن لدى واشنطن إمكانات تقنية واقتصادية تفوق ما كانت تمتلكه روسيا قبل 20 سنة، وبإمكانها تخصيص 500 مليون دولار لتدمير ألفي طن من السلاح الكيميائي المتبقي بحوزتها.

وأوضح أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعاني من انقسام بسبب تسييس الملف الكيميائي السوري وتوجيه الرأي العام بخصوص ملف العميل السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وأشار بيلوأوسوف إلى أن روسيا دعت باستمرار إلى إنشاء آلية دولية نزيهة وذات درجة عالية من المهنية تحت رعاية مجلس الأمن الدولي، للتحقيق في "حالات الإرهاب الكيميائي في الشرق الأوسط بما يتفق مع المعايير الدقيقة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

المصدر: نوفوستي