سياسة موسكو تجعل روسيا لاعبا رئيسا في الشرق الأوسط

اعتبرت صحيفة Taihe الصينية الاتفاق الأخير الذي وقعته موسكو وأنقرة لشمال شرقي سوريا، نجاحا لروسيا وتعزيزا لموقفها ودورها في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة النظر إلى زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إلى السعودية، مشيرة إلى أن روسيا والسعودية وقعتا أكثر من 20 اتفاقية في مختلف المجالات خلال هذه المناسبة.

كذلك أشارت إلى أن زيارة بوتين لم تقتصر على السعودية حيث توجه بعد ذلك إلى الإمارات، حيث كانت مناسبة لبحث التعاون في مجال الفضاء وفي قطاعات الطاقة والسياحة، وتم توقيع اتفاقيات بـ1.4 مليار دولار.

في المقابل ينتقد الأمريكيون أنفسهم سياسة واشنطن، حيث أعرب مسؤولون على غرار السيناتور الأمريكي الديمقراطي ريتشارد بلومنتال عن قلقهم من الاتفاق الروسي التركي بخصوص شمالي سوريا، معتبرين سياسة واشنطن تجاه الأكراد "خيانة".

وقال بلومنتال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تخلى عن مسؤولية أمريكا وزعامتها. وتدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لملء هذا الفراغ... الشراكة الخطيرة بين أردوغان وبوتين، وطرد الأكراد، يجعل خيانتنا مقلقة وبغيضة أكثر".

المصدر: وكالات