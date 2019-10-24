مسؤول كوري شمالي: نريد أن نرى كيف تتصرف واشنطن بحكمة حتى نهاية العام

قال كبير مفاوضين نوويين سابق لكوريا الشمالية اليوم الخميس إنه يأمل في أن يرى كيف ستتصرف الولايات المتحدة "بحكمة" حتى نهاية العام.

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وأعرب كيم كيه-غوان، مستشار وزارة الخارجية عن أمله في أن تؤدي العلاقات "الخاصة" بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التغلب على جميع العقبات بين البلدين وخلق قوة دافعة إلى الأمام.

وأضاف: "عندما قابلت رئيس لجنة شؤون الدولة (كيم جونغ-أون) وأبلغته بالمشاكل المتعلقة في الشؤون الخارجية، بما في ذلك قضية العلاقات مع الولايات المتحدة قبل بضعة أيام، قال كيم جونغ-أون إن علاقته مع الرئيس ترامب خاصة".

وتابع: "آمل بإخلاص في أن يتم توفير قوة دافعة للتغلب على جميع العقبات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ودفع العلاقات الثنائية في الاتجاه الأفضل على أساس العلاقة الوثيقة".

وانتقد المسؤولين الأمريكيين كونهم "معادين" لكوريا الشمالية ومنشغلين "بعقلية الحرب الباردة" على الرغم من الحكم السياسي والنية السياسية لترامب.

وأكد أنه لا تزال هناك إمكانية للمضي قدما في التغلب على العقبات، لكن ذلك يعتمد على تصرفات الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات