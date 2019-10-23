نواب ديمقراطيون: الخارجية الأمريكية تعرقل التحقيق في مسألة عزل ترامب

أعلن رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي أن الخارجية الأمريكية تعرقل التحقيق في مسألة عزل الرئيس، دونالد ترامب، من منصبه.

ووجه رئيس لجنة شؤون الاستخبارات، آدم شيف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية، إيليوت إينغل، ورئيسة لجنة الرقابة والإصلاح، كارولين مالوني، وجميعهم من الحزب الديمقراطي، وجهوا رسالة إلى نائب وزير الخارجية جون ساليفان بهذا الخصوص.

وقال رؤساء اللجان في رسالتهم إنه "في إطار التحقيق المستمر لمجلس النواب في مسألة عزل الرئيس، حصلت لجاننا على معلومات تفصيلية تحدد الوثائق التي تمتلكها أو تحفظها أو تراقبها وزارة الخارجية، والتي تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للتحقيق".

وأشار النواب إلى أن تلك الوثائق تتضمن معلومات حول ممارسة الرئيس ترامب ضغطا على السلطات الأوكرانية من أجل فتح تحقيق مع نجل منافسه السياسي جو بايدن.

وأضاف رؤساء اللجان في رسالتهم، أنهم يعتبرون "رفض تنفيذ جدول الأعمال الذي وافق عليه الكونغرس بمثابة عرقلة أداء الكونغرس لمهامه في إطار إجراءات العزل".

يذكر أن مجلس النواب ينظر في بدء الإجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، على خلفية معلومات حول ضغطه المحتمل على القيادة الأوكرانية لمصلحة سياسية شخصية.

المصدر: نوفوستي