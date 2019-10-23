أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بمقتل 93 مسلحا في "الجيش الوطني السوري" خلال مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، خلال العملية العسكرية التي شنتها تركيا في شمال سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصادر في "الجيش الوطني" قولها إن 357 من مسلحيه أصيبوا أيضا خلال الهجوم التركي.

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وفي سياق منفصل، قتل 4 عناصر من "الوطني السوري" وجرح 7 آخرون، إثر اشتباكات مع عناصر "قسد" جنوب مدينة أعزاز شمالي سوريا.

وأفادت الأناضول بأن عناصر "قسد" قاموا بمحاولة تسلل من مواقع تمركزهم في مدينة تل رفعت، اندلعت على إثرها اشتباكات أسفرت عن مقتل 4 من أفراد "الجيش الوطني".

وأضافت الوكالة الرسمية أن الجيش التركي وبعد الاشتباكات، قام باستهداف مواقع "قسد" في تل رفعت، بقصف مدفعي.

كما استهدفت قوات "قسد" قاعدة عسكرية تركية قرب أعزاز بـ 4 قذائف هاون، من مواقعها في قرية مرعناز جنوب أعزاز، حيث قام الجيش التركي بالرد عليها بقصف مدفعي.

المصدر: الأناضول