"طالبان": جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية ستجري في الصين

أعلنت حركة "طالبان" أن الصين ستستضيف الأسبوع المقبل جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية الأفغانية.

وأكد المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين، أمس الثلاثاء، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين ممثلين عن "طالبان" وشخصيات أفغانية بارزة من كابل، ستجري في 28 و29 أكتوبر الجاري، وهي الأولى منذ الاجتماع الدولي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، في شهر يوليو الماضي.

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وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد الخارجية الأمريكية أن مبعوثها الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، بدأ جولة جديدة من المشاورات مع الحلفاء في أوروبا وحلف الناتو والأمم المتحدة بشأن إنهاء النزاع، ومن المقرر أن يلتقي مع مسؤولين روس وصينيين لبحث الاهتمام المشترك في وضع حد للحرب.

وكانت الولايات المتحدة بعد عام من المفاوضات المباشرة مع "طالبان" قد اقتربت من إبرام صفقة كانت ستتيح لها سحب قواتها من أفغانستان، غير أن الرئيس دونالد ترامب قرر تعليق المحادثات، في سبتمبر الماضي، ردا على مقتل جندي أمريكي بهجوم نفذته الحركة في كابل.

المصدر: أسوشيتد برس