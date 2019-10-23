وزير الخارجية الألماني يهاجم خطط وزيرة دفاع بلاده حول سوريا

انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اقتراح وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور، نشر قوات حماية دولية في شمال سوريا.

وفي تصريحات لمحطة "آر تي إل" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، وفي ظل الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، في منتجع سوتشي الروسي، على نقاط مراقبة مشتركة في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد، قال ماس: "ربما كان من الذكاء انتظار هذا الاجتماع، ليكون هناك أساس نتخذ على أساسه قرارا حول كيفية المضي قدما".

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وأضاف: "مرحبا بتمديد وقف إطلاق النار في منطقة النزاع".

وأعرب ماس عن انتقاده مجددا لتصرف وزيرة الدفاع التي لم تنسق معه، حيث صرح: "النقاش لم يبدأ على نحو جيد، وكذلك طرح الاقتراح.. هذا أمر واضح". وتابع قائلا: "على الائتلاف الحاكم إدراك المسؤولية هنا".

وأوضح هايكو ماس أن أحد هذه التوقعات أن تعمل الحكومة الاتحادية بصورة موحدة وتقدم مقترحات على هذا النحو أيضا، وقال: "لم تفعل ذلك، وكان يتعين التصرف على نحو مختلف، يتعين علينا الآن تسوية الأمر، فهو يدور حول الثقة في السياسة الخارجية الألمانية".

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وأفاد الوزير الألماني بأنه "يتوقع أن تحدد وزيرة الدفاع اليوم مقترحاتها".

وأكد أنه يريد أن يعرف "ماذا يعني هذا للجيش الألماني؟ لأنه في النهاية، عند تقديم مثل هذه المقترحات على المستوى الدولي، ستُطرح بالطبع أسئلة بماذا ستساهمون في ذلك؟ ما عدد القوات التي ستتيحونها على الأرض، أم أنكم مستعدون لتولي المراقبة الجوية؟ كل هذه الأسئلة الغامضة لم يجب عنها أحد حتى الآن"، مضيفا أنه "يجب معرفة إجابات هذه الأسئلة لتقييم الأمر في النهاية".

وكانت كرامب كارنباور، التي تتزعم "الحزب المسيحي الديمقراطي" خلفا للمستشارة أنغيلا ميركل، قالت الاثنين، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنها "أطلعت ماس على المقترح".

وذكرت الوزيرة في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" أنها تواصلت مع ماس عبر الرسائل النصية، وأخبرته بأنها "ستتقدم باقتراح"، دون تطرق إلى تفاصيل محتوى المقترح.

المصدر: د ب أ