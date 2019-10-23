فرنسا.. تحديد موعد بدء محاكمة المتهمين في هجوم "شارلي إبدو"

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن محاكمة 14 متهما في قضية الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إبدو"، والاعتداءات المرتبطة به في يناير 2015 ستنطلق في مايو المقبل.

ونقلت الوكالة اليوم الأربعاء عن مصادر قضائية فرنسية ومحامين تأكيدهم أن محاكمة 14 متهما بتقديم الدعم اللوجيستي لمنفذي الهجمات التي هزت باريس، في 7-9 يناير 2015، ستبدأ في الرابع من مايو المقبل، ومن المقرر أن تنتهي في 10 يوليو.

وستنظر في القضية محكمة خاصة، ولن تجري جلسات المحاكمة في قصر العدالة وسط باريس، بل في مبنى جديد أكبر شمال غربي العاصمة "لدواع لوجيستية"، حسب المصادر.

وفي السابع من يناير 2015، لقي 12 شخصا مصرعهم جراء هجوم نفذه الشقيقان سعيد كواشي وشريف كواشي على مقر "شارلي إبدو"، "انتقاما" من نشر الصحيفة صورا كاريكاتورية للنبي محمد (ص).

وخلال اليومين اللاحقين، قتل مسلح ثالث يدعى أميدي كوليبالي شرطية ثم احتجز رهائن في متجر، ما أودى بأرواح أربعة أشخاص.

وتمكنت الشرطة من تصفية المسلحين الثلاثة.

المصدر: فرانس برس