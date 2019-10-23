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مواقع إيرانية: سقوط طائرة مسيرة جنوب غربي إيران

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مواقع إيرانية: سقوط طائرة مسيرة جنوب غربي إيران
Reuters
صورة من الأرشيف
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أفادت مواقع إعلامية إيرانية بسقوط طائرة مسيرة، اليوم الأربعاء، عند أطراف مدينة شوشتر في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

ونقلت المواقع عن مصادر إعلامية قولها إن الحرس الثوري الإيراني أرسل فريقا إلى مكان تحطم الطائرة.

وقال موقع "عصر جنوب" الإيراني إن الطائرة المسيرة التي سقطت في محافظة خوزستان مجهزة بـ 4 كاميرات ويبلغ طولها مترين ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤولية تسيير هذه الطائرة في سماء إيران.

مواقع إيرانية: سقوط طائرة مسيرة جنوب غربي إيران
RT
مواقع إيرانية: سقوط طائرة مسيرة جنوب غربي إيران
Reuters

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أنه "تم نقل الطائرة المسيرة إلى مكان آمن لدراسة أبعاد الحادثة".

المصدر: RT

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