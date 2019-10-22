برلمان تركيا يوافق على مد مهام قوات أنقرة ضمن "يونيفيل" في لبنان

صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة رئاسية لتمديد مدة مهام القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، لعام آخر.

وتضمنت المذكرة التي صادقت عليها الجمعية العامة للبرلمان، تمديد فترة بقاء القوات التركية ضمن القوة الأممية، لعام إضافي، اعتبارا من 31 أكتوبر 2019.

وأشارت المذكرة إلى تولي تركيا دورا مهما في تنفيذ عمليات حفظ السلام عبر مساهماتها ضمن "يونيفل".

وفي أغسطس 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1701 الذي أوقف 33 يوما من المعارك بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، بما عرف بـ "حرب تموز" الإسرائيلية على لبنان.

ونص القرار على نشر 15 ألف جندي لقوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) على الحدود المشتركة.

المصدر: الأناضول