العثور على ابنة السفير الإيراني لدى موسكو ميتة تحت شرفة شقتها

عثر على أرافي سانايي ابنة السفير الإيراني لدى موسكو ميتة تحت شرفة شقتها وفقا لما نقلته وكالة "انترفاكس" الروسية عن سكان محليين يعيشون بالقرب من مركز السفارة في العاصمة الروسية.

ونشرت السفارة على موقعها خبر نعي كريمة السفير التي توفيت بتاريخ اليوم 22 أكتوبر.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن سبب الوفاة قد يكون نوبة قلبية.

وقد تم العثور على جثة امرأة شابة تحت شرفة شقة تابعة لمركز سكني يعود للسفارة الإيرانية. وقال شخص إنه اكتشف الجثة التي ربما سقطت من ارتفاع على سيارة متوقفة.

المصدر: وكالات