طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي شركة "تويتر" باتخاذ تدابير لمنع نشاط تنظيمات تعتبرها واشنطن "إرهابية"، عبر شبكتها للتواصل الاجتماعي.

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وأفادت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة من نواب الكونغرس، بمن فيهم الديمقراطي جوشوا غوتيمير (ولاية نيوجرسي)، والجمهوري توماس ريد (ولاية نيويورك) والديمقراطي ماكس روز (ولاية نيويورك) والجمهوري برايان فيتزباتريك (ولاية بنسلفانيا) وجهوا رسالة إلى المدير العام لـ "تويتر"، جاك دورسي، طلبوا منه فيها إضفاء تعديلات على سياسة الشركة لمنع نشر مواد ذات علاقة بالمنظمات الأجنبية المصنفة "إرهابية" وفقا للقانون الأمريكي.

ودعا النواب المذكورون الشركة إلى حجب الحسابات المتصلة بكل من "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية، معتبرين أن القواعد المعمول بها حاليا في شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "تناقض التشريعات الأمريكية الهادفة إلى حظر تقديم أي دعم مادي لتنظيمات إرهابية أجنبية".

وبحسب "بلومبرغ"، فقد أعرب أعضاء الكونغرس عن اعتقادهم بأن شركة "تويتر"، بعدم حجب هذه الحسابات، تسهم في انتشار أفكار التطرف عبر الإنترنت.

ولم تصدر "تويتر" حتى الآن أي تعليقات على هذا النبأ.

المصدر: تاس