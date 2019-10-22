شجار جماعي بين الأكراد والأتراك في ولاية ألمانية

أفادت صحيفة "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" بوقوع شجار جماعي بين الأتراك والأكراد بمشاركة نحو 60 شخصا في مدينة هيرنه الواقعة في ولاية شمال الراين-وستفاليا.

ونقلت الصحيفة عن شرطة مدينة بوخوم المجاورة أن الشجار وقع مساء أمس الاثنين بالقرب من مبنى المؤسسة الثقافية التركية في المدينة. وكان المشاركون في الشجار مسلحين بالهراوات والسكاكين. ونتيجة المواجهة أصيب شخص واحد بجروح خفيفة وتم نقله إلى المستشفى. وتمكنت وحدات الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث بإيقاف الشجار باستخدام رذاذ الفلفل وصادرت الأسلحة من المشاركين فيه. كما نجحت الشرطة في تحديد هوية عدد من المشاركين في الاشتباكات، لكنها لم تحتجز أحدا حتى الآن.

وكان 5 أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة الأسبوع الماضي جراء أعمال الشغب التي وقعت في مظاهرة احتجاج للأكراد في هيرنه. وقام المحتجون بتدمير مقهى تركي. وترى الشرطة أنه توجد هناك صلة بين الحادثين.

وازدادت العلاقات بين الجماعتين توترا بعد أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 9 أكتوبر الجاري عن بدء عملية "نبع السلام" شمال سوريا الهادفة إلى مواجهة حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا وتنظيم داعش.

وأعلنت تركيا والولايات المتحدة الخميس الماضي توصلهما إلى اتفاق حول إيقاف العملية التركية في سوريا لمدة 120 ساعة وانسحاب الوحدات الكردية من "المنطقة الآمنة" الواقعة على الحدود بين تركيا وسوريا والتي تنوي أنقرة الإشراف عليها بشكل مستقل.

المصدر: نوفوستي