رجحت أنقرة أن يكون تصريح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول استعداد الولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا تطلب الأمر، "خطأ في الترجمة".

وقال السفير التركي لدى أوزبكستان، محمد سورياع، في مؤتمر صحفي، إن "أنقرة تعتبر أنه لا يمكن لوزير الخارجية الأمريكي، أن يطلق مثل هكذا التصريح غير المسؤول.

وأضاف السفير: "أعتقد أن هناك عاملا بشريا عاديا، خطأ في الترجمة اعتيادي. لا أعتقد أن مسؤولا رفيع المستوى يمكن أن يطلق مثل هذا التصريح غير المسؤول".

وقال الدبلوماسي التركي: "بالنسبة لنا ما يهمنا هي التصريحات المكتوبة".

وفي نفس السياق اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف أن هذا التصريح يعد سابقة لا مثيل لها، حيث تهدد الولايات المتحدة لأول مرة شريكا وعضوا في الناتو باستخدام القوة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي صرح أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا تطلب الأمر ذلك.

المصدر: وكالات