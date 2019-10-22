الخارجية الأمريكية تبعث برسائل لسفاراتها ضد "نبع السلام"

بعثت وزارة الخارجية الأمريكية، لسفاراتها في الدول الأخرى، خطابا ضد عملية "نبع السلام" التركية شمالي سوريا، وفق ما قالت وكالة أنباء "الأناضول".

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ونقلت الوكالة التركية عن الإعلام الأمريكي، قوله إن خطاب وزارة الخارجية الأمريكية، اعتبر أن عملية "نبع السلام"، تخاطر بمصير مكافحة تنظيم "داعش"، وتعرض المدنيين وأمن المنطقة للخطر، مشيرا إلى وقوع انتهاكات في العملية التركية بسوريا، وضرورة تحقيق أنقرة بتلك الانتهاكات.

يأتي ذلك، بعدما توصلت أنقرة وواشنطن الخميس الماضي إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية التركية في سوريا، ويقضي بأن تكون "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب المقاتلين الأكراد منها، ورفع العقوبات عن أنقرة.

وكانت تركيا أطلقت في 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وتقول أنقرة إن هدفها هو "تطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".

وتعد هذه العملية التركية، الثالثة داخل الأاراضي السورية بعد عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون".

المصدر: "الأناضول"