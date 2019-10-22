كاسحة جليد روسية أطلقت إشارة استغاثة عن طريق الخطأ قبالة سواحل النرويج

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهري، أن كاسحة الجليد الروسية "توب"، أرسلت إشارة استغاثة بالقرب من سواحل النرويج، عن طريق الخطأ.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوكالة الروسية، اليوم الثلاثاء: "إنذار كاذب​​​... كل شيء على ما يرام، وتكمل طريقها كما هو مخطط. كاسحة الجليد "توب" لا تواجه مشاكل. حيث تم إرسال إشارة استغاثة عن طريق الخطأ بعد انقطاع التيار عن بعض الأجهزة".

هذا وأعلن مركز إدارة خدمة الإنقاذ في النرويج، في وقت سابق اليوم، أن كاسحة جليد روسية على متنها 33 شخصا، أرسلت نداء استغاثة بوقوع كارثة، وسط عاصفة قبالة سواحل النرويج.

وأضاف المركز أن مروحية تابعة للطوارئ تحلق بالقرب من كاسحة الجليد في الساحل الغربي للنرويج، كما تم إرسال زوارق إنقاذ وهي في طريقها إلى الكاسحة.

المصدر: وكالات