قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن إعلان واشنطن استعدادها لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا يعتبر سابقة، حيث لم يحصل أن هددت الولايات المتحدة قبل ذلك حليفا وشريكا في الناتو.

وجاء تصريح السيناتور الروسي تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا تطلب الأمر، وهي المرة الأولى التي تهدد فيها واشنطن بعمل عسكري ضد شريك وحليف لها في حلف الناتو.

واستبعد بوشكوف أن "تخيف مثل هذه التصريحات القيادة التركية".

وقال بومبيو في تصريح صحفي على خلفية العملية العسكرية التركية في الشمال السوري: "نفضل السلام على الحرب. لكن يجب العلم أن الرئيس ترامب مستعد تماما لاتخاذ مثل هذه الإجراءات (ضد تركيا) حال احتاج الأمر عملا عسكريا".

المصدر: نوفوستي