أعلن الرئيس السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، أن انتهاء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والبلدان الغربية كان "انتصارا عاما".

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وقال غورباتشوف في حديثه لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية: "لكن الساسة الغربيين، وقبل كل شيء في الولايات المتحدة، أعلنوا أنهم انتصروا في هذه الحرب. وكانوا يعلنون ذلك في كل مكان. وتجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام وافقت على ذلك".

وأشار السياسي السابق إلى أن "زعماء الدول الغربية لم يأخذوا بعين الاعتبار كيف ستعلق روسيا على هذا التفسير لانتهاء الحرب الباردة، وكيف سيؤثر ذلك على العلاقات المقبلة بين الجانبين، لا سيما أن الغرب بدأ يتصرف وكأن كل شيء مسموح به بالنسبة له".

وأكد غورباتشوف أن شركاء روسيا الغربيين "فشلوا في التغلب على تحديات العهد الجديد"، مشيرا إلى أن هذا الواقع يعد سببا رئيسيا للخلافات الحالية بينهم وبين موسكو.

وتابع: "ولكن يبدأ بعض الساسة في أوروبا التفكير في الآونة الأخيرة في أن محاولات عزل روسيا تضر بكل الأطراف، وأنه من الضروري البحث عن المخرج الملائم لكل الأطراف بشكل مشترك. وأعرف أن روسيا تفكر في الشيء نفسه أيضا".

المصدر: نوفوستي