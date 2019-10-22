فوز متوقع لترودو في انتخابات كندا يتيح له تشكيل حكومة أقلية

أفادت تقديرات عدد من محطات التلفزة الكندية أن الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، جاستن ترودو، سيفوزون بالانتخابات الفدرالية، وسيتمكنون من تشكيل حكومة أقلية.

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وبحسب قناتي "تي في إيه" و"سي تي في" فإن الليبراليين سيحصلون على 139 من أصل 338 مقعدا في برلمان كندا، يليهم المحافظون بزعامة، أندرو شير، بـ99 مقعدا، مما يعني أن الليبراليين سيكونون قادرين على تشكيل حكومة أقلية.

من جهتها، أفادت النتائج الرسمية الأولية التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الاثنين، استنادا إلى فرز 18% من الأصوات، أن الليبراليين تصدروا الانتخابات في 145 من أصل 338 دائرة انتخابية في كندا، مقارنة بـ 106 دوائر لحزب المحافظين.

وللفوز بالأكثرية في مجلس العموم الفدرالي في أوتاوا، يتعين الحصول على 170 مقعدا على الأقل.

وحل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، بحسب التقديرات، انفصاليو مقاطعة كيبيك بحصولهم على 33 مقعدا، يليهم الحزب الديمقراطي الجديد، الذي حصل على 20 مقعدا.

ونشرت هذه التقديرات فور إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم أنحاء البلاد التي تغطي 6 مناطق زمنية مختلفة.

المصدر: أ ف ب