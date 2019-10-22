البنتاغون يوضح الفرق بين انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ومن سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن بلاده لديها "التزام طويل الأمد" تجاه قوات الأمن الأفغانية، في حين أن بلاده لم تكن ملزمة بالدفاع عن المقاتلين الأكراد في سوريا ضد تركيا.

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وقال إسبر للصحفيين في العاصمة الأفغانية كابل أمس الاثنين: "لم يكن علينا أي التزام بالدفاع عن الأكراد ضد حليف قديم في حلف شمال الأطلسي .. ولكن لدينا التزام طويل الأمد إزاء شركائنا الأفغان، استثمرنا مليارات ومليارات الدولارات، ضحى الشعبان الأفغاني والأمريكي بالنفيس وبأرواح جنودهما".

وأضاف إسبر إن الانسحاب الذي جرى في سوريا لا يجب أن يُقارن بأفغانستان حيث "الوضع مختلف جدا جدا"، موضحا بأن القوات الأمريكية "تحركت من شمال شرق سوريا لأنها كانت عُرضة لخطر محتمل من توغل تركي في المنطقة".

وجاءت تصريحات إسبر بعدما قال جنرال بارز إنه تم سحب نحو ألفي جندي أمريكي من أفغانستان خلال العام الماضي.

وتعرض قرار مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل الشهر الجاري بسحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا لانتقادات لاذعة في واشنطن وغيرها باعتباره خيانة للحلفاء الأكراد الذين قاتلوا على مدى سنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم "داعش"، بحسب رويترز.

المصدر: رويترز