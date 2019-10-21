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NBC: البنتاغون يعد خطة لإخراج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان

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NBC: البنتاغون يعد خطة لإخراج جميع القوات الأمريكية من أفغانستان
Reuters Lucas Jackson
جنود أمريكيون في أفغانستان
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أفادت شبكة NBC بأن البنتاغون يحضر خطة لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، في حال صدور أوامر من الرئيس ترامب بهذا الخصوص.

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ونقلت الشبكة عن أحد مصادرها في وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أن الخطة قيد التحضير، وسيتم تطبيقها في حال اتخاذ قرار حول سحب القوات الأمريكية بشكل سريع خلال أسابيع مقبلة.

وبحسب NBC، فإن صدور القرار بهذا الشأن يمكن أن يكون مفاجئا، على غرار القرار حول سحب القوات من سوريا.

وسابقا الاثنين، نقلت "نيويورك تايمز" عن الجنرال سكوت ميلر، الذي يقود قوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان، قوله إن أمريكا سحبت 2000 جندي من أفغانستان خلال العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك حدث على الرغم من عدم توصل واشنطن وحركة "طالبان" إلى اتفاق بشأن إحلال السلام في أفغانستان.

المصدر: تاس

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