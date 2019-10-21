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بعد تفجير ننكرهار.. موسكو تدعو سلطات أفغانستان إلى تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب

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بعد تفجير ننكرهار.. موسكو تدعو سلطات أفغانستان إلى تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب
Reuters Parwiz
جندي من قوات الأمن الداخلي الأفغانية
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دعت وزارة الخارجية الروسية سلطات أفغانستان إلى تعزيز التدابير لمكافحة الإرهاب في هذا البلد.

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أفغانستان.. مقتل 62 شخصا بانفجار في مسجد شرقي البلاد

وفي تعليق نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، دانت الوزارة بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في ولاية ننكرهار الأفغانية قبل أيام، مقدمة التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الخارجية الروسية إن الهدف الواضح من الجريمة هو إبقاء حالة من الخوف في المجتمع الأفغاني، مشيرة إلى أن "السلام الراسخ في أفغانستان، الذي يبذل أطراف النزاع الأفغاني والمجتمع الدولي، في الآونة الأخيرة، جهودا ملموسة لإحلاله، لا يناسب على الإطلاق مصالح الإرهابيين الذين يحاولون تعزيز حضورهم في أفغانستان".

وتابعت الوزارة: "نرى أن من الضروري عمل كل ما يمكن عمله لإفشال هذه المخططات. ندعو السلطات الأفغانية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان أمن المواطنين المسالمين ورفع فعالية محاربة العناصر الإرهابية في البلاد، وخاصة القضاء على قواعد تنظيم داعش الإرهابي".

وفي 18 أكتوبر، أودى انفجار في مسجد بولاية ننكرهار الأفغانية بحياة 62 شخصا، دون أن تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: تاس

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