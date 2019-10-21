أردوغان: لن نسمح أبدا لشركات السجائر الإلكترونية بالعمل في تركيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لن يسمح أبدا لشركات السجائر الإلكترونية بتصنيع منتجاتها في تركيا، وحث الأتراك على شرب الشاي بدلا من ذلك.

وقال أردوغان في مؤتمر لمناهضة التدخين في اسطنبول، أمس الأحد، إنه أمر وزير التجارة بعدم السماح "أبدا" بإنتاج السجائر الإلكترونية في تركيا، مضيفا أن شركات التبغ تزداد ثراء "من خلال تسميم" الناس.

وأضاف الرئيس التركي: "طلبوا منا مكانا وتصريحا لإنتاج هذه (السجائر الإلكترونية). لم نمنحهم ولن نفعل" دون أن يذكر اسم الشركة أو الشركات التي يشير لها.

وقال أردوغان: "دعونا نرمي السجائر ونشرب شاي ريزي" في إشارة إلى الشاي المنتج بمسقط رأسه في منطقة البحر الأسود.

وتفيد بيانات منظمة الصحة العالمية بأن نحو 27% من إجمالي سكان تركيا الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما يدخنون السجائر في عام 2016، بانخفاض من نحو 31% في 2010، ويمثل الذكور غالبية المدخنين.

ومع أن التدخين غير محظور قانونا في تركيا، إلا أن شراء أو توزيع السجائر الإلكترونية يعد مخالفا للقانون، ومع ذلك يشتري كثيرون السجائر الإلكترونية من موزعيها عبر الإنترنت.

وغالبا ما يحث أردوغان، المعروف بكرهه للكحول والسجائر، الأتراك على الإقلاع عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية.

المصدر: رويترز