اعتذرت رئيسة الإدارة المحلية لهونغ كونغ، كيري لام، ورئيس الشرطة، ستيفن لو، أمام المسلمين المحليين عن إطلاق خراطيم المياه على أكبر مسجد بالمدينة أثناء تفريق المتظاهرين الأحد الماضي.

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ونقلت صحيفة "South China morning post" عن تصريح ممثل الطائفة المسلمة في مدينة هونغ كونغ، سعيد الدين، قوله: "أعلنت رئيسة الإدارة ورئيس الشرطة، أن هذه الأحداث كانت خاطئة، وعبرا عن أسفهما من ذلك".

وأضاف أن الطائفة المسلمة قبلت هذا الاعتذار "لأن ما تم القيام به هو ما تم القيام به.. وهو لن يتكرر".

يذكر أن شرطة هونغ كونغ أطلقت أمس الأحد مادة زرقاء من خراطيم المياه على أبواب ومدخل مسجد كوو لون، وهو أكبر مسجد في المدينة، وذلك لتفريق المتظاهرين أثناء الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة.

وكتبت الصحيفة أن كيري لام وستيفن لو زارا المسجد وأكدا أن هذه الحادثة كانت صدفة.

وتشهد هونغ كونغ في الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة بسبب قانون يسمح بتسليم المطلوبين الجنائيين لسلطات الصين البرية. وانطلقت الموجة الجديدة من الاحتجاجات في الـ4 من أكتوبر الجاري بعد أن أعلنت لام عن قرار السلطات بفرض حظر على ارتداء الأقنعة أثناء الاحتجاجات والفعاليات الجماهيرية الأخرى. ويواجه منتهكو هذا الحظر عقوبة قد تصل إلى عام واحد في السجن أو غرامة بمبلغ 25 ألف دولار محلي (أي 3200 دولار أمريكي).

المصدر: نوفوستي