قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن الخطوة الرابعة لتقليص التزامات طهران الواردة في الاتفاق النووي جاهزة.

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وأضاف موسوي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت عن جزء من هذه التقليصات المنتظرة، معربا عن أمله في ألا تتجه الأمور لتطبيق الخطوة الرابعة، وأن يتمكن الطرف المقابل من تنفيذ التزاماته.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه في حال لم تنفذ أوروبا التزاماتها بموجب الاتفاق خلال الفترة المتبقية سنقدم على تطبيق الخطوة الرابعة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لم يتم اتخاذ القرار بعد بشأن محتوى الخطوة الرابعة، مؤكدا عزمه الإعلان عن ذلك بعد اجتماع مجلس الأمن القومي واللجنة الإيرانية للإشراف على تطبيق الاتفاق النووي.

وأضاف ظريف: "سنقدم على تنفيذ الخطوة الرابعة في حال لم تتمكن أوروبا من تنفيذ التزاماتها خلال الفرصة المتبقية".

والخطوة الرابعة من تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي، تعني فرض المزيد من القيود على عمليات التفتيش الدولية في المنشآت النووية الإيرانية، والحد من أنشطة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية في إيران.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار"، حسب ادعاء الجانب الأمريكي.

المصدر: RT