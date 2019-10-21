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الأمير هاري: لن يتم تخويفي للقيام باللعبة التي قتلت أمي

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الأمير هاري: لن يتم تخويفي للقيام باللعبة التي قتلت أمي
Reuters
الأميرة ديانا وهاري حين كان طفلا
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قال الأمير هاري إن ذكرى أمه الأميرة ديانا ما زالت حية في وجدانه بعد أكثر من 20 عاما على رحيلها، وإنه لن يتم دفعه "للقيام بلعبة" مع وسائل الإعلام يعتقد أنها كانت وراء موتها.

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وأضاف الأمير هاري لمحطة "إي.تي.في" في مقابلة تم تصويرها خلال جولة في إفريقيا في وقت سابق من الشهر الجاري، وبثت أمس الأحد: "كل شيء مرت به (أمه) وما حدث لها أتذكره بشكل لا يمكن وصفه، كل يوم وهذا لا يعني أنني مصاب بالبارانويا، هذا فقط لأنني لا أريد تكرار الماضي".

وتابع: "لن يتم تخويفي للقيام بلعبة قتلت أمي".

ووصف الأمير هاري ما حدث لأمه بأنه "جرح متقيح"، وقال: "في كل مرة أرى فيها كاميرا، وكل مرة أسمع فيها صوت التقاط الصور، وكل مرة أري فيها وميض الكاميرا، أعود بذاكرتي مباشرة للوراء".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقامت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري دعوى قضائية ضد صحيفة ردا على ما وصفه الزوجان "بتنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية. وقال الأمير هاري في ذلك الوقت إن طريقة معاملة الصحافة لميغان يذكره بأسلوب تعاملها مع الراحلة أمه.

ويقاضي الأمير هاري أيضا ناشري صحيفة "صن" المملوكة لقطب الإعلام، روبرت مردوخ، وصحيفة "ديلي ميرور" بسبب ادعاءات باختراق هاتفه.

وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعتها ميغان ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي" بنشر رسالة خاصة، قال محامو ميغان إنه غير قانوني وجزء من "حملة من تلك المجموعة الإعلامية لنشر روايات كاذبة ومهينة بشكل متعمد عنها".

وأصبحت الأميرة ديانا إحدى أشهر النساء على كوكب الأرض بعد زواجها من الأمير تشارلز وانضمامها للأسرة الملكية البريطانية، ولقت حتفها بحادث سيارة في عام 1997، بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.

المصدر: رويترز

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