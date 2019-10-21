أكدت الحكومة اليابانية واقع احتجاز بروفيسور ياباني في الصين بتهمة التجسس.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوسيهيدا سوغا، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نحن نقدم كل مساعدة ممكنة للمحتجز. وقد التقى موظفو قنصليتنا معه ويساعدونه في الاتصال بأقربائه".

من جهتها أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بأن البروفيسور من جامعة هوكايدو كان يعمل في الآونة الأخيرة في المعهد العسكري التابع لوزارة الدفاع اليابانية. واحتجزته السلطات الصينية في سبتمبر الماضي.

وذكرت الوكالة أن 13 يابانيا على الأقل كانوا قد أحتجزوا في الصين منذ عام 2015 لأسباب مختلفة، بما فيها الاتهامات بالتجسس.

المصدر: نوفوستي