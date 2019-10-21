أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على وجود زيارات متبادلة بين المسؤولين الإيرانيين والإماراتيين.

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وأعرب موسوي، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عن أمله أن تساهم هذه الزيارات في الحد من التوتر بين البلدين، قائلا: "نرحب بأي إجراء لرفع التوتر بين إيران والإمارات".

وأضاف: "هناك عودة للعلاقات بين إيران والإمارات، لكن لا تأكيد للأرقام التي أفرج عنها من قبل البنوك الإماراتية"، وتابع: "نتمنى أن يدرك أصدقاؤنا في جنوب الخليج ألا صديق لهم سوى إيران".

وأشار موسوي إلى أنه تم إرسال مبادرة السلام في مضيق هرمز إلى زعماء الدول المعنية ونأمل انضمامهم إليها.

والأسبوع الماضي زار وفد عسكري إماراتي طهران لبحث تسريع وتسهيل تبادل المعلومات الأمنية بين البلدين، وهو الاجتماع السادس المشترك بين خفر السواحل الإماراتي والإيراني، في ظل توتر تشهده المنطقة، بالإضافة إلى سعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تشكيل تحالفات بحرية عسكرية لمواجهة إيران.

وكان آخر اجتماع مشترك لمسؤولي خفر السواحل الإماراتيين والإيرانيين قد عقد عام 2013.

المصدر: RT