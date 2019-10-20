إيران تسعى لتشغيل الدائرة الثانوية في مفاعل "آراك" النووي

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المساعد الخاص لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أصغر زاريان، أن الدائرة الثانوية لمفاعل "آراك" النووي للماء الثقيل ستعمل في غضون أسبوعين.

وقال زاريان، اليوم الأحد، إن "لدى إيران القدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 طنا من الماء الثقيل سنويا، مشيرا إلى أن بلاده تنتج منه في العام حاليا 20 طنا".

ويمكن استخدام الماء الثقيل في المفاعلات لإنتاج البلوتونيوم، وهو وقود يستخدم في صناعة الأسلحة النووية.

ومن الجدير ذكره أن تشغيل الدائرة الثانوية للمفاعل، لا ينتهك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني طبقا لاتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إلى أن توفر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق الحماية للاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية.

من جانبه، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق من الشهر الجاري إن إيران تملك التكنولوجيا النووية لكنها لم تسع أبدا لصناعة أو استعمال الأسلحة النووية التي يحرمها الإسلام.

وردت إيران على "الحد الأقصى من الضغط" الأمريكي بتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي في مايو أيار الماضي. وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي أطراف في الاتفاق النووي إيران على الامتناع عن أي إجراء ملموس ينتهك الاتفاق.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن من الممكن الرجوع عن تقليص الالتزامات إذا تمسكت الأطراف الأخرى بوعودها.

المصدر: رويترز