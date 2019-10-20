مقتل جندي تركي إثر اشتباكات مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني"

قتل جندي تركي، يوم الأحد، متأثرا بجروح أصيب بها جراء اشتباكات وقعت مع مسلحي "حزب العمال الكردستاني"، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أن "الجندي أصيب بجروح خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية في قضاء شمدينلي، بهكاري".

وأضاف البيان، أن الجندي لفظ أنفاسه الأخيرة رغم كافة محاولات الكوادر الطبية لإنقاذه.

كما قالت الدفاع التركية، اليوم، إن جنديا تركيا قتل وأصيب آخر جراء قصف من قبل "وحدات حماية الشعب" الكردية، في منطقة تل أبيض شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة أنه "أثناء القيام بمهمة استطلاع ومراقبة في مدينة تل أبيض، قتل جندي وجرح آخر، خلال إطلاق للنار من طرف وحدات حماية الشعب الكردية".

وأشارت الدفاع التركية إلى أن الجيش التركي رد على إطلاق النار، مشيرة إلى أنه "رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة في المنطقة الآمنة، قامت وحدات حماية الشعب الكردية بـ 20 خرقا".

وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا، يوم الخميس الماضي، إلى اتفاق لوقف العملية العسكرية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري في شمال شرقي سوريا.

وأمهلت تركيا "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية" 120 ساعة للانسحاب إلى عمق 32 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

المصدر: وكالات