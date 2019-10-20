ترامب عن الوضع في سوريا: قمنا بتأمين النفط وسنعيد الجنود إلى أرض الوطن

كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن جنود بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم تأمينه".

وأضاف ترامب أن جنود بلاده "سيعودون إلى أرض الوطن".

Mark Esperanto, Secretary of Defense, “The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with the Kurds.” USA soldiers are not in combat or ceasefire zones. We have secured the Oil. Bringing soldiers home! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 октября 2019 г.

ونقل الرئيس الأمريكي في تغريدته تصريحات لوزير دفاعه، مارك إسبر، أكد فيها الأخير أن "وقف إطلاق النار يجري بصورة جيدة جدا، هناك بعض المناوشات التي انتهت بسرعة، وتتم إعادة إعمار مناطق جديدة مع الأكراد".

المصدر: "تويتر"