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ترامب عن الوضع في سوريا: قمنا بتأمين النفط وسنعيد الجنود إلى أرض الوطن

أخبار العالم

ترامب عن الوضع في سوريا: قمنا بتأمين النفط وسنعيد الجنود إلى أرض الوطن
Reuters lkm
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن جنود بلاده لا يتواجدون في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار بسوريا، مضيفا أن النفط "قد تم تأمينه".

وأضاف ترامب أن جنود بلاده "سيعودون إلى أرض الوطن".

ونقل الرئيس الأمريكي في تغريدته تصريحات لوزير دفاعه، مارك إسبر، أكد فيها الأخير أن "وقف إطلاق النار يجري بصورة جيدة جدا، هناك بعض المناوشات التي انتهت بسرعة، وتتم إعادة إعمار مناطق جديدة مع الأكراد".

المصدر: "تويتر"

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