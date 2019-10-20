وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة بحثا عن اتفاق سياسي

وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأحد، إلى أفغانستان، في زيارة مفاجئة سيلتقي خلالها العسكريين الأمريكيين المنتشرين في البلاد والرئيس، أشرف غني.

ووصل إسبر إلى كابل في أول زيارة له إلى أفغانستان منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى استئناف مفاوضات السلام مع حركة "طالبان"، والتي قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليقها الشهر الماضي ردا على مقتل جندي أمريكي جراء هجوم للحركة.

وأكد إسبر للصحفيين، في طريقه إلى كابل، أن هدف الولايات المتحدة لا يزال يكمن في إبرام اتفاق سلام، معتبرا إياه أفضل طريقة للمضي قدما في التسوية الأفغانية التي ستتيح لواشنطن سحب قواتها من البلاد.

وتابع: "آمل في أن نتمكن من المضي قدما والتوصل إلى اتفاق سياسي سيتوافق مع مصالحنا والأهداف التي نريد تحقيقها".

في الوقت نفسه، أشار إسبر إلى أن الجهة المسؤولة عن المفاوضات الدبلوماسية هي وزارة الخارجية الأمريكية وليست وزارة الدفاع.

المصدر: رويترز