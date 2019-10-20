مذكرة اعتقال بحق 9 طلاب لاقتحامهم مقر السفير الأمريكي في سيئول

طلبت الشرطة الكورية الجنوبية أمس السبت من السلطات القضائية في البلاد إصدار مذكرة باعتقال 9 طلاب جامعيين اقتحموا مقر إقامة السفير الأمريكي في سيئول.

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ويأتي الطلب بعد يوم من اقتحام 17 طالبا ينتمون إلى مجموعة مدنية تقدمية، مقر إقامة السفير الأمريكي، هاري هاريس، من خلال تسلق جدار منزله باستخدام سلم.

وأعلنت الشرطة أنها أطلقت سراح 10 طلاب آخرين، رغم أنهم سيبقون قيد التحقيق.

ونظم الطلاب احتجاجا مفاجئا انتقدوا فيه الطلب الأمريكي من سلطات كوريا الجنوبية بزيادة مساهمتها في تكلفة مرابطة القوات الأمريكية في البلاد البالغ قوامها 28500 عسكري.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية دفع 5 مليارات دولار بموجب اتفاق تقاسم التكاليف في العام المقبل، مقابل 871 مليون دولار هذا العام.

وجاء الاحتجاج قبل 5 أيام من بدء سيئول وواشنطن الجولة الثانية من محادثات تقاسم التكاليف الدفاعية في هاواي.

Big shout out to Embassy guards & Seoul Metro Police Agency for responding to protesters who breached perimeter around my residence. 2nd incident in 13 months in Heart of Seoul. This time they tried to forcibly enter my home itself. 19 arrested. Cats are OK. Thanks @polinlove ! — Harry Harris (@USAmbROK) October 19, 2019

من جانبها، حثت السفارة الأمريكية كوريا الجنوبية على تعزيز جهودها لحماية جميع البعثات الدبلوماسية، حيث لاحظت "بقلق شديد" أن الاقتحام يمثل الحادثة الثانية للدخول غير القانوني إلى المقر السكني للسفير خلال 13 شهرا.

وكتب السفير هاريس في تغريدة له على "تويتر": "أود أن أشكر حراس السفارة ووكالة شرطة سيئول لاستجابتهم للمتظاهرين الذين اقتحموا مقر إقامتي".

ونشرت الشرطة الكورية الجنوبية حوالي 80 عنصر أمن إضافيا، وبذلك يصل العدد الإجمالي لأفراد الأمن الذين يقومون بحماية إقامة السفير إلى حوالي 110.

المصدر: يونهاب