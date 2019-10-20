النقص الحاد في الغذاء يدفع كيم لزيارة مزارع بيوت بلاستيكية

قام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ إن، بزيارة مزرعة بيوت بلاستيكية محمية تحت الإنشاء، ودعا لتطوير التقنيات الزراعية لزيادة إنتاج الخضراوات.

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وأكد كيم أثناء زيارته، التي لم يعلن عن تاريخها بحسب وسائل الإعلام الكورية الشمالية، لمزارع الخضروات والمشاتل تحت السقوف البلاستيكية على "ضرورة ابتكار طرق وتقنيات متطورة لزراعة الخضروات من أجل زيادة المحاصيل وتشجيع الإنتاج.

وقال إنه كان يرغب بشدة منذ وقت طويل في بناء مزارع بيوت بلاستيكية محمية حديثة مثل هذه في كل المقاطعات، ومد الناس باحتياجاتهم من مختلف أنواع الخضروات الطازجة على مدار العام.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تجاهد فيه كوريا الشمالية لحل مشكلة نقص الغذاء المزمن.

ووفقا لتقرير برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الزراعة، وصل إنتاج كوريا الشمالية من المحاصيل الغذائية العام الماضي لأدنى معدلاته منذ عام 2008، ويتوقع أن هناك 10 ملايين شخص أو ما يعادل 40% من السكان في حالة ماسة للغذاء.

المصدر: يونهاب