جونسون يخبر توسك أنه سيطلب رسميا تأجيل موعد "بريكست"

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لرئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه سيوجه إليه في غضون اليوم رسالة رسمية بطلب إرجاء "بريكست".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع في الاتحاد الأوروبي، مساء السبت، أن جونسون وتوسك أجريا مكالمة هاتفية أبلغ فيها رئيس الوزراء البريطاني رئيس المجلس الأوروبي بأنه سيبعث له رسالة مناسبة حتى نهاية اليوم الجاري، سيطلب فيها رسميا تأجيل موعد انسحاب بريطانيا.

وقال المسؤول، حسب الوكالة: "على هذا الأساس سيبدأ توسك المشاورات مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الرد. وهذه العملية قد تستغرق عدة أيام".

من جانبه، أكد توسك، في تغريدة نشرها سابقا على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه بحث مع جونسون التصويت في مجلس العموم البريطاني بشأن تأجيل "بريكست"، قائلا: "أنا في انتظار الرسالة".

ورفض البرلمان البريطاني، خلال جلسة استثنائية انعقدت اليوم، الموافقة على مشروع الصفقة بشأن انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي والذي تقدمت به الحكومة برئاسة جونسون.

وصادق النواب على تعديل بادر به العضو السابق في حزب العمال الحاكم، أوليفير ليتفين، ينص على الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد "بريكست"، المحدد سابقا ليوم 31 أكتوبر، مما ألغى التصويت حول مشروع الاتفاق من الحكومة.

ويقضي التعديل بإمكانية تأجيل "بريكست" في حال عدم تمكن البرلمان من تبني كل الوثائق الضرورية لتنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضمان عدم حدوث ذلك دون اتفاق مع بروكسل.

المصدر: رويترز + وكالات