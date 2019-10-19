فنزويلا.. غوايدو يدعو للاحتجاج في 16 نوفمبر المقبل

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا، مواطنيه إلى الاحتجاج في 16 نوفمبر المقبل، بهدف الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو مساء الجمعة: "اليوم أدعو الجميع إلى الانتفاض مرة أخرى، نعم، مرة أخرى، أعلم أنكم عانيتم كثيرا، لقد فعلنا ذلك معا ولذا أطلب من المعلمات والممرضات والطلاب من جميع الأنحاء، بتواضع، أن نخرج جميعا إلى شوارع فنزويلا في 16 نوفمبر المقبل".

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وخلال فعالية في ولاية كارابوبو (وسط)، أكد الزعيم المعارض أنه يأمل أن يكون 16 نوفمبر بداية انتفاضة شعبية غير مسبوقة في فنزويلا، مضيفا: "فنزويلا تنتفض، فنزويلا ستخرج إلى الشارع، فنزويلا تصر".

وأضاف قائلا: "نحن الأغلبية، وسنمارسها في الشوارع، نحن الأغلبية ويقع على عاتقنا واجب التحرك من أجل شعبنا".

وأوضح أن الهدف من التظاهر واضح جدا وهو خلق الضغط اللازم على حكومة مادورو، مجددا مطالب المعارضة المتمثلة في وقف وصفه بأنه قام بـ "اغتصاب" السلطة من جانب الرئيس الحالي، وتشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات حرة.

من المهم الإشارة إلى أن فنزويلا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في 23 يناير الماضي، بعد اعتراف واشنطن بالمعارض خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد بدلا من الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو.

واعترفت الولايات المتحدة وعدد من الدول في أمريكا اللاتينية وأوروبا، بغوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في أعقاب إعلانه توليه هذا "المنصب"، في يناير 2019، علما بأن البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، اعتبر تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية رئاسية جديدة في الشهر نفسه غير دستوري.

المصدر: وكالة "إفي" الإسبانية