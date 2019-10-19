ألمانيا.. 15 ملثما يهاجمون مطعما ويصيبون 6 أشخاص

هاجمت مجموعة من نحو 15 ملثما، يوم الجمعة، العديد من الأشخاص داخل مطعم في مدينة إيسناخ الألمانية، ما أدى إلى إصابة 6 من زبائن المطعم بجروح طفيفة.

وذكرت إدارة تفتيش الشرطة في إيسناخ، أن مجهولين اعتدوا على الزبائن وألحقوا أضرارا بالمقتنيات، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار.

وقال متحدث باسم المركز الرئيس للعمليات في ولاية تورينغن إن "المطعم محسوب على الجناح اليميني".

هذا ولم يعرف ما إذا كان وراء الجريمة دافع سياسي.

المصدر: د ب أ