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ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على العملية التركية في شمال شرقي سوريا

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ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على العملية التركية في شمال شرقي سوريا
Reuters
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نظمت في مدينة كولن الألمانية، اليوم السبت، مظاهرة شعبية احتجاجا على العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

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وأكدت سلطات المدينة أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في المظاهرة التي نظمتها جماعات يسارية، حيث حمل بعض المحتجين أعلام "وحدات حماية الشعب" والإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا، فيما ردد آخرون شعارات تطالب برلين بعدم إبرام أي صفقات مع حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ورفعت السلطات المحلية مستوى تأهب الشرطة، تحسبا لأعمال عنف محتملة، غير أن المظاهرة كانت سلمية غالبا، حسب سلطات المدينة.

وجاء ذلك على خلفية المخاوف المتزايدة لدى سلطات ألمانيا (التي تقطن فيها جاليتان تركية وكردية كبيرتان) من إمكانية امتداد الصراع الجاري في شمال شرقي سوريا إلى أراضيها، وخاصة أن التوتر بين أنقرة والأكراد سبق أن أسفر عن اندلاع أعمال عنف وشغب في البلاد.

المصدر: أسوشيتد برس

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