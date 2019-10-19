الشرطة الأذربيجانية تحتجز 60 شخصا شاركوا في مظاهرة غير مرخصة بباكو

أفادت الشرطة الأذربيجانية باحتجاز 60 شخصا شاركوا في مظاهرة غير مرخصة لأنصار المعارضة في العاصمة باكو، وحاولوا اقتحام ميدان وسط المدينة متجاوزين الطوق الأمني.

وقالت الإدارة العامة لشرطة العاصمة الأذربيجانية، في بيان، إن مجموعة تضمنت 220 شخصا حاولت، خلال مظاهرة غير مرخصة للمعارضة وسط باكو، اقتحام ميدان قرب محطة مترو "28 مايو"، وتم توقيف 60 منهم.

وذكر البيان أن الشرطة تنوي إحالة وثائق 18 شخصا من الموقوفين إلى القضاء، فيما تم إخلاء سبيل 42 آخرين بعد توجيه تحذير لهم.

وسبق أن سمحت إدارة باكو لـ "المجلس الوطني للقوى الديمقراطية" المعارض لسلطات أذربيجان، بإجراء مظاهرة في ملعب "نيفتشي" بمدينة لوكباتان في ضواحي العاصمة، إلا أن المعارضة أكدت نيتها الاحتجاج في الميدان قرب محطة "28 مايو".

واحتجزت الشرطة بعد انطلاق المظاهرة زعيم حزب "الجبهة الشعبية لأذربيجان"، علي كريملي، فيما قامت السلطات بالحد من الوصول إلى الإنترنت وسط العاصمة.

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس